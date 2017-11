Benedizione mezzi agricoli e trattori d'epoca a Barbarano Vicentino

In occasione della Festa del Ringraziamento a Barbarano Vicentino, domenica 12 novembre alle 9.45 in piazza Roma ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli e trattori d'epoca con saluto del sindaco dopo la Santa Messa festiva. Per tutta la giornata sono in programa i "Giochi di un Tempo" oltre a degustazioni di caldarroste, cioccolata calda e vin brulè.

