Benedizione macchine agricole e trattori storici a Breganze

In occasione dell'Antica Fiera di San Martino a Breganze domenica 12 novembre alle 10.30 in Duomo ci sarà la Santa Messa di Ringraziamento con la successiva benedizione delle macchine agricole e degli animali verso le 11.30. A seguire degustazioni tipiche e caldarroste. Inoltre ci sarà una mostra di moto Laverda più la dimostrazione della trebbiatura e l'esposizione di trattori storici in piazza del Donatore.

ELENCO MOTORI