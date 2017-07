"Benedizione delle Moto" sulla Strada del Costo a "La Barricata"

GUIDA MOTORI: AUTO E MOTO NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio alle ore 15 al Bar Trattoria "La Barricata" verrà effettuatta la "Benedizione delle Moto" da parte di Don Luigi di Cogollo del Cengio. Un evento dedicato ai motociclisti, che frequantano l'Altopiano e si fermano per un ristoro lungo la Strada del Costo prorpio a "La Barricata". Per tutto il giorno ci sarà l'animazione di Dj Marino Rossi Live per animare l'atmosfera. Il locale "La Barricata" si trova tra Cogollo del Cengio e Treschè Conca di Roana a pochi chilometri dall'Altopiano dei Sette Comuni. Partecipazione gratuita.

