GUIDA MOTORI A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

In occasione della 47° Sagra di Casale di Vicenza. martedì 15 agosto alle ore 11 è prevista la folcloristica e tradizionale "Benediziona dell'Assunta" ai mezzi agricoli storici e moderni presenti come buon aspicio per la raccolta della prossima stagione.

ELENCO AUTO E MOTO