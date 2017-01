Benedizione degli animali domestici ad Arzignano

In occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, domenica 15 gennaio alle 15.30 si rinnova anche quest'anno la tradizionale benedizione degli animali domestici nel piazzale antistante il Teatro Mattarello di Arzignano in corso Mazzini. Si consiglia di portare e mantenere durante la cerimonia nel trasportino gatti, i furetti, i conigli e tutti gli altri animali di piccola taglia, mentre i cani di grossa taglia dovrebbero di museruola e di guinzaglio corto (sconsigliato il guinzaglio allungabile). Si raccomanda inoltre di dotarsi di sacchetto per la raccolta delle deiezioni dei nostri amici al fine di non deturpare un bellissimo giardino antistante uno storico monumento. Al termine della cerimonia cioccolata e the' caldo preparati dalla Pro Loco di Arzignano. Il ricavato sarà devoluto agli amici del Canile L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Arzignano, la Parrocchia di Ognissanti, il comune e il Canile di Arzignano. Partecipazione libera.Il sindaco Gentilin e l'assessore al sociale Alessia Bevilacqua dichiarano con soddisfazione: "La benedizione sarà un modo per dimostrare affetto ai nostri amici animali che quotidianamente vivono con noi".

