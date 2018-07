"Bellezze al Bagno" all'Ultima Spiaggia di Vicenza

BELLEZZE al BAGNO torna all' L'Ultima Spiaggia TIKI BEACH

L' evento di artigianato locale che ha avuto tanto successo lo scorso anno, si rinnova e si ripropone



Siete attesi Mercoledì 11 Luglio dalle 18.00 alle 22.00

Una serata spensierata tra i profumi dell'estate e i colori di creazioni uniche e originali.



La musica di LadyGisa e numerose esposizioni



Angie's - fatto da me - Collane e accessori fatti a mano• :



Bubbles & Flowers - Happy clothes



LISIQUE - Beauty care - cosmetici antiage adatti a tutti i tipi di pelle



Zaz.handmade - Zaini e working progress di tutto un po'! Chiaramente fatto a mano



Premiata Farmacia Cegan - Cosmetici naturali e prodotti ricercati per l' ambiente



NORIA home - Creazioni hand made con il quale arredare e personalizzare qualsiasi angolo della tua casa



SajAma fatto a mano - Turbanti e fasce per capelli



Peepoli​ - Cianfrusaglie inutili.....ma che aiutano a colorare la vita