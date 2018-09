Belle e la bestia - spettacolo teatrale in due atti

DOMENICA 28 OTTOBRE ORE 15.00 e ORE 18.00 – DOPPIA REPLICA



Domenica 28 ottobre 2018 il Teatro Super di Valdagno ospiterà lo spettacolo teatrale in due atti BELLE E LA BESTIA con gruppo teatrale LA GIOSTRA di Arcugnano (VI).



PREZZI:

INTERO POLTRONISSIMA (Da Fila 1 a Fila 7 compresa): 20,00€(18,00€ + 2,00€ DIP)

RIDOTTO POLTRONISSIMA (Bambini fino ai 10 anni NON compiuti): 15,00€ (13,00€ + 2,00€ DIP)

INTERO POLTRONA (Da Fila 8 a Fila 16): 15,00€ (13,00€ + 2,00€ DIP)

RIDOTTO POLTRONA (Bambini fino ai 10 anni NON compiuti): 10,00€ (8,00€ + 2,00€ DIP)

PROMO FAMILY (Valida solo per posti in POLTRONA, acquistabili solo presso la biglietteria del Teatro Super in prevendita oppure tramite prenotazione telefonica e previo compilazione del modulo allegato): 13,00€ (11,00€ + 2,00€ DIP) INTERO, 9,00€(7,00€ + 2,00€ DIP) RIDOTTO. Minimo 3 e massimo 5 biglietti.



Acquisti Online, Acquisti da Call Center (Tel. 199 20 80 89) oppure Prenotazioni Telefoniche (Tel. 338 18 26 765 oppure Tel. 0445 40 19 09): + 1,00€ per ciascun biglietto

Il servizio Call Center vende solo biglietti INTERO POLTRONISSIMA, attivo da Lunedì a Domenica dalle 10.00 alle 21.00.

Prenotazioni Telefoniche da Mercoledì a Domenica dalle 17.00 alle 21.00 con possibilità di prenotazione di tutti i biglietti disponibili, a qualsiasi tariffa.





PREVENDITE

Prevendite disponibili da Sabato 8 Settembre presso:

– Teatro Super, Viale Trento 28, Valdagno

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 20.30 alle 23.00

Mercoledì e Sabato dalle 18.30 alle 23.00

Domenica dalle 15.00 alle 22.30

CHIUSO LUNEDI

valdagno@cinemotion.in – Tel. 0445 401909

Il gruppo teatrale LA GIOSTRA di Arcugnano (VI) presenta lo spettacolo teatrale Belle e la Bestia; una libera reinterpretazione del film La Bella e la Bestia, firmata dal regista teatrale Fabio Pegoraro.Spettacolo per tutta la famiglia in due atti, interamente recitato e cantato dal vivo.

Durata: 2h e 15min compreso intervallo.

C’era una volta, in una terra lontana, un giovane principe che viveva in uno splendido castello. Sebbene avesse tutto ciò che il suo cuore desiderava, il principe era viziato, egoista e scortese. In una notte d’inverno arrivò al castello una vecchia mendicante che gli offrì una rosa in cambio del riparo dal freddo gelido. Disgustato dal suo aspetto decrepito, il principe rifiutò con disprezzo quel dono e cacciò via la donna. Allora lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze perchè è dentro di noi che si trova la vera bellezza. Ma quando lui la respinse ancora, la bruttezza della donna svanì per rivelare una bellissima fata. Il principe tentò di scusarsi, ma era troppo tardi perchè lei aveva capito che non c’era amore nel suo cuore. Per punizione lo trasformò in un’orribile bestia e lanciò un potente incantesimo sul castello e su tutti i suoi abitanti. Vergognandosi del suo aspetto deforme la bestia si chiuse nel castello con uno specchio magico come unica finestra sul mondo. La rosa che gli aveva offerto era veramente una rosa incantata che sarebbe rimasta fiorita per molti anni. Se avesse imparato ad amare e a farsi amare prima che l’ultimo petalo fosse caduto allora l’incantesimo si sarebbe spezzato, altrimenti sarebbe stato condannato a rimanere una bestia per sempre. Col passare degli anni cadde nell’angoscia e perse ogni speranza, chi avrebbe mai potuto amare una bestia?

CAST:

CHIARA ZIGGIOTTO – Belle

AMER SINNO – La Bestia

ANDREA DE MARCHI – Gaston

ANGELO SICILIA – Lumiere

ELEONORA MARIELLA – Babette

ANTONIO ZANINI – Tockins

ERIKA MAGNABOSCO – Madame De La Grand Bouche

MARIA ZANINI – Le Tont

MARIO DE TOFFANI – Maurice

TEFANO ZANINI – Monsieur D’Arque

SONIA ELIA – Mrs Bric

AMELIA SICILIA – Chicco

RAGAZZE SCIOCCHE: ILARIA BAZZEA – MONICA TALIN – CHIARA DAL BELLO

ENSEMBLE: ALESSIA BARTOLOMUCCI – EVA DE DOMINICIS – GIOVANNI CLEMENTE – MATTEO ATANASIO – VASCO SBALCHIERO – ELISA GIACON – VALERIO MENGOTTI

CARIATIDI: ELISA BELLOMI – MARTA PERSICH – ROBERTA ZACCARIA

CORPO DI BALLO: CARMEN CIRILLO – GIORGIA MAROLA – MARINA GISLON – MICHELLE DALL’ACQUA – SARA VALERIO – SOFIA RINALDI – BENEDETTA MAGAGNA – CAMILLA PIAZZON – CARLOTTA CIRIELLA – GIOVANNI ZOCCHETTA – MARCO DAL CERO – MARTINA ZABARELLA – SILVIA MENEGUZZO – VERONICA ARCANGELO – ANNA AMADIO

FABIO PEGORARO – Regia

CHIARA GIULIARI – Aiuto regia

MARTA FRANCHETTO – Coreografie

LAURA TODESCAN – Coreografie

LUISA VIGOLO – Recitazione

SILVIA GIROTTO – Canto



LA COMPAGNIA:

Il gruppo teatrale LA GIOSTRA nasce nel 1994 ed entra a far parte della F.I.T.A. di Vicenza

La compagnia teatrale sotto la guida di Luisa Vigolo, regista ed attrice, è una ormai nota realtà del panorama artistico vicentino e non solo: ha recitato anche in Puglia, Sicilia, Lombardia e Friuli, riscuotendo ottimo consenso di pubblico e critica. Il gruppo è da sempre impegnato nel rappresentare e portare a contatto del più vasto pubblico, amante del teatro, opere di importanti autori (Shakespeare) anche con forme espressive innovative, come pure rappresentazioni di interesse sociale, “Pagine strappate” (uno spettacolo sul problema dell’Alzheimer).

L’attività del gruppo, comunque, si orienta anche verso un genere di teatro tradizionale quale, il teatro della commedia e dei musical. In linea con le proprie finalità istituzionali:”la promozione della crescita etico-culturale della fascia adolescenziale e giovanile della popolazione” “La Giostra” ha messo in scena nel dicembre 2010 la commedia musicale “Arriva.. Mary Poppins” che ha riscosso un notevole successo di critica e di pubblico .

Nel 2016 la Compagnia vince tre premi al Festival Nazionale del Teatro Amatoriale “Di scena a Fasano” con lo spettacolo “Alla fine arriva sempre l’Estate”:

– PREMIO MIGLIOR REGIA (Luisa Vigolo)

– PREMIO MIGLIORE ATTRICE (Marta Persich)

– PREMIO SPECIALE UILT



L’attività teatrale della compagnia non è collegata a Walt Disney e lo spettacolo Belle e la Bestia non è riconducibile alla produzione della medesima, né da quest’ultima autorizzati.