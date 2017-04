"Bell'Italia": profumi, aromi e sapori tipici regionali a Bassano del Grappa

In occasione del weekend di Pasqua, da venerdì 14 a domenica 16 aprile dalle 9 alle 20 è in programma a Bassano del Grappa la manifestazione "Bell'Italia", una kermesse enogastronomica itinerante, che coinvolge molte città del Nord e Centro Italia con i prodotti tipici delle varie regioni della penisola italica giornate all'insegna delle tradizioni alimentari e storiche del nostro paese attraverso la descrizione e degustazioni di articoli esclusivi. Dopo l'appuntamento di fine ottobre 2016 con grande riscontro di pubblico, l'appuntamento ritorna a fare tappa nella cittadina basssanese tra piazza Libertà e piazza Garibaldi.

PRODOTTI CERTIFICATI: si potranno trovare prodotti artigianali con marchi di tutela internazionale DOP (Denominazione d’Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tipica Garantita), visitando gli stand provenienti da tutte le regioni d’Italia con oltre trenta espositori dalla Lombardia, Liguria, Sardegna, Emilia, Marche, Friuli, Puglia, Sicilia, Calabria e Toscana.

PROGRAMMA: sono previsti alcuni spettacoli e intrattenimenti musicali nelle tre giornate. Per domenica è previsto il consueto appuntamento con l'aperitivo, il pranzo e la cena con i salumi e i formaggi artigianali nel presidio di Slow Food con vini e birra in abbinamento. Bell’Italia è organizzata da Confesercenti Vicenza e dal Mandamento di Bassano del Grappa in sinergia con Slow Food e Slow Food Youth Bassano, con il patrocinio del comune di Bassano del Grappa e il coordinamento di Explicom.

OBIETTIVO: favorire la conoscenza e salvaguardare le tipicità, la storicità, la tradizione e la qualità, oltre che favorire lo scambio di produttività tra i vari operatori, organizzando anche vari incontri tra i produttori e favorendo una domanda sempre più attenta alla qualità. La manifestazione promo-commerciale "Bell'Italia" ha inoltre come fine di incrementare le sinergie di collaborazione tra i settori: agro-alimentare, turismo, spettacolo, beni culturali ed ambientali e commercianti in sede fissa.

INFORMAZIONI: 0424.504202 - bassano@confesercenti.vicenza.it - www.confesercenti.vicenza.it

ELENCO MANIFESTAZIONI

Gallery