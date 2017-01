"Befana sulla Neve": ciaspolata da Cesuna di Roana a Caltrano

Venerdì 6 gennaio la Cooperativa Biosphaera in collaborazione con il Rifugio Bar Alpino propone l'escursione/ciaspolata "Befana sulla Neve" sull'Altopiano di Asiago da Cesuna di Roana a Pozza del Favero a Caltrano in mezzo al bosco e alla natura incontaminata. Ritrovo alle ore 10 nel parcheggio in località Magnaboschi a Cesuna di Roana per la conoscenza con la guida e breve breefing sull'utilizzo delle ciaspole per chi non le avesse mai usate. Partenza lungo il percorso che attraversa il cimitero inglese (uno dei cinque dell'Altopiano di Asiago) e il cimitero italiano con cenni storici sulla Prima Guerra Mondiale sugli aspetti naturalistici del bosco e sulle pozze di alpeggio. Si attraverseranno le radure e alcuni tratti boscati della zona di Monte Zovetto, fino alla sommità, dalla cui è possibile godere di un panorama eccezionale sull'altopiano. Salita leggera verso Pozza del Favero a Caltrano fino alla conca del Rifugio Bar Alpino. Pranzo (primo o piatto unico, dolce, vino, caffè). Rientro alle auto previsto entro le 16. Dislivello totale in salita: 200 metri. Dislivello totale in discesa: 200 metri. Difficoltà: media. Durata effettiva dell'escursione: 5 ore. L'escursione si svolgerà anche in assenza di neve. Tutte le escursioni vengono fatte con ciaspole in base alle condizioni del manto nevoso. Prenotazione ciaspole: 8 euro. Prezzi: intero a 22 euro (guida + assicurazione + pranzo escluso noleggio ciaspole) - ridotto a 12 euro (guida + assicurazione + pranzoescluso noleggio ciaspole).

