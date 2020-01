Befana: giro dell'oca vivente

Un bel pomeriggio per GRANDI e PICCINI da passare a Montegalda lunedì 6 alla "Befana L'Oca". "Giro dell'Oca Vivente", riproduzione in legno sulla piazza del "Labirinto della Cattedrale di San Vitale" da costruire e percorrere, decine di giochi de 'na volta della Tana dei Tarli per far divertire tutti i bambini, la Pro Loco regala ai bambini le "Calze della Befana" e per i grandi cioccolata e vin brulè; una selezione della compagnia teatrale del Tarajo farà delle scenette comiche e in fine il gruppo dei genitori dell'Asilo sta cucinando manicaretti caldi e freddi per i più golosi.

Manchi solo tu PREPARATI e CONDIVIDI!!! (raccomandato abbigliamento a tema 😉).

