"Befana Baby Club": servizio tata al "Viest Hotel" di Vicenza

Venerdì 6 e sabato 7 gennaio dalle 19.30 alle 22.30 il "Viest Hotel" di Vicenza in via Uberto Scarpelli 41 organizza "Befana Baby Club" con il servizio di babysitting con "Non Solo Tata Padova" per tante divertenti attività dedicate ai bambini. Le mamme si godranno così il centro benessere nella SPA dell'albergo (sauna, bagno turco, massaggi), mentre i loro piccoli potranno giocare in piena sicurezza e libertà. Per la sera il "Viest Ristorante Mezzaluna Pool & Garden" proporrà una cena con menu alla carta e pizze gourmet. Su richiesta anche proposte vegane, vegetariane e per chi soffre di intolleranze alimentari. Il servizio tata è gratuito per chi usufruisce del centro benessere e/o ristorante. Per informazioni: www.viest.it/benessere - 0444.582677 - info@viest.it.

