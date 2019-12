Befana al Cinema Odeon: due divertenti film

Al cinema Odeon di Vicenza il tradizionale appuntamento dell’Epifania, offerto dalla Società Generale di Mutuo Soccorso.

La Befana porta al Cinema Odeon due divertenti film di animazione: “Zog” e “Il topo brigante”.

La storica sala vicentina propone lunedì 6 gennaio alle 10, a ingresso libero, due brevi film di animazione, distribuiti dalla Cineteca di Bologna: “Zog” e “Il topo brigante”, tratti dai libri della scrittrice Julia Donaldson e dell’illustratore Axel Scheffler, celebre coppia della letteratura per l’infanzia. Ai bambini verrà distribuita la tradizionale calza della Befana e l’evento, come da lunghissima consuetudine, è offerto dalla Società Generale di Mutuo Soccorso.

“Zog”, di Max Lang e Daniel Snaddon, è la storia di un draghetto impegnato (ma senza grande successo) a seguire le lezioni per diventare, a tutti gli effetti, un esemplare della sua fantastica categoria. Per sua fortuna, però, un’amica speciale è sempre al suo fianco e lo sarà anche quando per Zog arriverà il momento di affrontare una prova particolarmente rischiosa.

Con “Il topo brigante” di Jeroen Jaspaert, invece, il pubblico farà la conoscenza di un topo senza scrupoli, avido, goloso e sempre pronto a rubare tutto ciò che desidera. Ma un’anatra molto sveglia riuscirà a fargli avere la punizione che merita.