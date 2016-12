In occasione di "Natale Insieme", Zugliano festeggerà l'Epifania con la "Befana a Sorpresa in Piazza" giovedì 5 gennaio 2017 alle 17.30: la Pro Loco offrirà cioccolata calda e vin bruòlè nella piazza del paese. Venerdì 6 gennaio 2017 alle 18 ci sarà l'estrazione della lotteria "Acquista a Zugliano" con ricchi premi in palio.

ELENCO MANIFESTAZIONI