Beatlefest 2018 sabato 25 agosto ore 20:30 - via rossi 37 - dueville (vi)

Favola, leggenda,mito….. i Baronetti di Liverpool non rappresentarono solo una rivoluzione musicale; furono un fenomeno che segnò un’intera epoca. I Beatles segnarono un'epoca nella musica, ma non solo, anche nel costume, nella moda e nella Pop Art.

I Fab Four sono a tutt' oggi gli artisti con il maggior numero di Vendite nella storia con un miliardo di dischi venduti, duecento canzoni, dodici album, 5 film; il gruppo musicale di maggior successo commerciale.

In concomitanza con il cinquantesimo dalla pubblicazione del mitico White Album dei Beatles, il 25 agosto a Dueville (VI) si svolgerà l’undicesima edizione del Beatlefest, una serata estiva speciale all’insegna della musica dei fab four. In un giardino spettacolare e “magico” si alterneranno formazioni beatlesiane D.O.C. dalle 20:30, una grande festa musicale con buona birra e molto altro ancora!!! accorrete accorrete!! numerossimi !!



Band presenti all’evento:



THE BEAT ALL

I nostri nomi : Sergio, Mattia, Mark, Marco. Insieme da sempre condividendo con voi la musica più bella di tutti i tempi... quella dei Beatles. La nostra storia parla di un amore che non finirà mai... nemmeno il tempo con i suoi periodi riuscirà a fermare e/o ad invecchiare ciò che è destinato a non avere un età...” il rock’n’roll non morirà mai ” traduceva nelle sue ballate Neil Young forse perché consapevole del carisma che questo emanava sulle folle. Cerchiamo di trasmettere ciò che la loro musica ci ha lasciato...note che regalano gioia e buon umore senza sfociare nel banale...Abbiamo più di dieci anni di esperienza e conoscenza del settore, abbiamo girato paesi e regioni solo per cantarvi le loro canzoni...Se oggi siamo ancora qui è perché riusciamo ancora a trasmettervi qualcosa.



Link: http://thebeatall.com/



Chitarra ritmica e Voce: Mattia Mattiello

Basso elettrico voce: Sergio Melis

Chitarra solista voce: Marco Salzillo

Batteria acustica: Mark Marino



FOURBACK

Conosciuta Lennon/McCartney tribute band con oltre vent’anni di rodata attività live. Le caratteristiche che differenziano i FOURBACK dalle tradizionali Beatles bands sono la ricerca di interpretazione e sound in chiave rock delle hits del quartetto di Liverpool dal periodo di Amburgo e nella Beatles-mania, senza dimenticare le carriere solistiche di John Lennon con la Plastic Ono Band e di Paul McCartney con i Wings. Le loro cover sono distribuite presso i migliori digital stores come ad esempio iTunes, Napster, Amazon, Nokia Music store. I loro concerti hanno toccato tutto il nord Italia, uno tra tutti, hanno suonato presso prestigioso teatro Ariston di San Remo !

Link: www.fourback.it



Chitarra ritmica e Voce: Boskovic Bonini Luca

Basso elettrico: Brunello Davide

Chitarra solista: Frankie Mantovan

Batteria acustica: Castegnaro Nicola



THE 4 FABS

Nati nel 2006 a Verona hanno portato i successi dei Beatles in centinaia di Piazze e Locali in Italia e all’estero.

Hanno fatto ballare il pubblico al mitico Cavern di Liverpool, hanno avuto l’onore di registrare agli Abbey Road Studios di Londra.

Lo stile e la passione sono i loro marchi di fabbrica: i pezzi sono eseguiti nelle tonalità originali, l’abbigliamento vintage inglese è curato nei particolari come la strumentazione utilizzata.

L’atmosfera che creano è unica e riporta la magia degli anni sessanta del suono analogico

Rock on !



Link: https://it-it.facebook.com/pg/the4fabs/about/?ref=page_internal



Membri : Ranieri Poli, Franz Sprea, Fabrizio Malvezzi

Gallery