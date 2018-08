Beach Volley • Montecchio Marittima 2018

Per il quinto anno ritorna il torneo di beach volley nella spiaggia cittadina di Montecchio Marittima.



Due formule di iscrizione:



-TORNEO GOLD 3X3 (maschile e femminile)

Possono essere iscritti massimo 4 giocatori

---MONTEPREMI IN DENARO---



-TORNEO BEACH PARTY 4X4 MISTO

Possono iscriversi Massimo 6 persone

--- PREMI IN GADGET ---