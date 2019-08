Be Popular festival di teatro

Il Teatro Popolare torna a invadere la città di Vicenza con la III edizione del Festival Be Popular. Teatro, musica, esposizioni, workshop internazionali e aperitivi musical teatrali, numerose le attività e le compagnie che si alterneranno per animare l’estate vicentina.

La programmazione principale del festival viene ospitata anche quest’anno presso il Chiostro di San Pietro, uno spettacolare angolo della città e sede dell’Ipab di Vicenza.

Mercoledì 21 agosto ore 21.15

Chiostro di San Pietro | Stradella S. Pietro, 1

In caso di maltempo presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale

KANTERSTRASSE

UBU RE UBU CHI?

Ubu Re è uno dei quattro testi che compongono la quadrilogia di Alfred Jarry, scrittore, poeta e drammaturgo francese inventore della Patafisica. Ubu Re è un testo andato in scena per la prima volta nel 1896, facendo subito scalpore. Irriverente, cattivo, grottesco, è difficilmente inquadrabile. Tutto inizia infatti da quel clamoroso debutto parigino, dove il pubblico in sala vide quell'incredibile personaggio avanzare al grido di "MERDRE!".

BIGLIETTI

Intero € 12 | Ridotto Under 30 € 10 | Ridotto Under 20 € 5

Giovedì 22 agosto ore 21.15

Chiostro di San Pietro | Stradella S. Pietro, 1

In caso di maltempo presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale

LAURA HERTS

A WON WOMAN SHOW

"Sei nata per essere sposata, Gladys", hanno sempre detto mamma e papà. Ma la vita di Gladys, chissà perché, non è andata molto per il verso "giusto".

“Se solo tu avessi sposato un bel dottore, la tua vita sarebbe stata meravigliosa, Gladys ”

“Ma io ho sposato un bel dottore! ”

“Oh, uhm, già è vero... e allora cosa è andato storto?”

In uno spettacolo di clownerie e teatro fisico di 1 ora e 15 minuti, assistiamo alle avventure di Laura attraverso la vita di Gladys, una donna di mezza età che ha sempre cercato di essere la donna che le era stato detto di dover essere.

Gladys, stravagante ed eccentrica, per quanto ci provi non ce la fa.

BIGLIETTI

Intero € 14 | Ridotto Under 30 € 12 | Ridotto Under 20 € 5

Venerdì 23 agosto ore 19.00

Porto Burci | Contrà dei Burci, 27

In caso di maltempo presso una sala di Porto Burci

FRANCESCA BOTTI

AH L'AMORE, L'AMORE

musiche di Tenco, Ciampi, Gaetano e Ruggeri

Un musicista. Una donna sola, tra un bicchiere di vino e l’altro, aspetta un uomo. Nell’attesa, fiduciosa che sia la serata giusta, riflette con il pubblico sulla complessità dell’argomento “amore”.

BIGLIETTI

Biglietto € 6 comprensivo di un aperitivo

Venerdì 23 agosto ore 21.15

Chiostro di San Pietro | Stradella S. Pietro, 1

In caso di maltempo presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale

SILVIO BARBIERO

GROPPI D'AMORE NELLA SCURAGLIA

di Tiziano Scarpa

Il testo di Tiziano Scarpa è un racconto in versi che, attraverso una lingua inventata che richiama i dialetti del centro-sud, descrive un percorso di rinascita e, in qualche modo, di redenzione. Il linguaggio poetico di Scarpa deforma il nostro immaginario e i corpi dei protagonisti divengono archetipi grotteschi di un mondo in sfacelo; immagini che richiamano l'immaginario di Bosch raccontando la storia di Scatorchio e del suo amore per Sirocchia in un paese sommerso dai rifiuti.

Pochi elementi in scena per rappresentare una storia ricca di elementi narrativi che non manca mai di sorprendere per l'originalità delle soluzioni messe in atto. Lo spettatore si trova così immerso in un mondo composto da suoni antichi ma pur sempre riconoscibili, da immagini, musiche che richiamano un mondo naif tracciato con penellate severe e marcate.

BIGLIETTI

Intero € 12 | Ridotto Under 30 € 10 | Ridotto Under 20 € 5

Sabato 24 agosto ore 19.00

Porto Burci | Contrà dei Burci, 27

In caso di maltempo presso una sala di Porto Burci

VASCO MIRANDOLA

DAL SUPERBO AL SUPERFLUO

Poesie, aforismi, calembour, nonsense, disguidi semantici, associazioni libere, parodie, giochi fonetici, il gusto per la sterzata comica che si unisce ad una leggerezza del tono improntato ad una sorta di gentilezza, quasi ad instaurare tra poeta/attore e spettatore una complicità gradevole. L’autore si insinua tra le pieghe delle parole, le stana, le gonfia, le allaga, le illude, le spela, le spiega le allegra, le pettina, le intimidisce, le intontisce, le induce, le illude, le incolpa ma dopo chiede sempre scusa.

Vasco Mirandola, con l’ ineccepibile accompagnamento sonoro del solido maestro Flavio Costa, con cui ha condiviso varie avventure semantiche, ci accompagna in un divertente exursus sugli autori che hanno giocato con le parole, dai primi del novecento a oggi, oggi compreso.

BIGLIETTI

Biglietto € 6 comprensivo di un aperitivo

Sabato 24 agosto ore 21.15

Chiostro di San Pietro | Stradella S. Pietro, 1

In caso di maltempo presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale

ENNIO MARCHETTO

THE LIVING PAPER CARTOON

Attraverso costumi di carta Ennio Marchetto con The Living Paper Cartoon dà vita a uno spettacolo che è una vera Babilonia di musica, teatro e creatività. Il suo spettacolo non ha confini, piace ovunque, a un pubblico assolutamente eterogeneo dai 7 ai 70 anni. Non è facile spiegare cosa esattamente succeda durante un suo spettacolo. Ci sono dei costumi di carta che raffigurano grandi cantanti e grandi personaggi italiani e stranieri; dietro c’è lui, straordinario performer, a dar vita a questi costumi ripetendo movenze e tic di questi personaggi, rendendo tutto esilarante.

BIGLIETTI

Intero € 14 | Ridotto Under 30 € 12 | Ridotto Under 20 € 5

Domenica 25 agosto ore 19.00

Porto Burci | Contrà dei Burci, 27

In caso di maltempo presso una sala di Porto Burci

FRIEDRICH MICIO

CONCERTO DA ANTICAMERA

Friedrich Micio si risvegliò dopo due minuti di coma completamente immemore del suo passato da rovina famiglie ma con una nuova smisurata passione per l’organza. Aprì un rinomato negozio di orli a Piacenza.

Dopo la precoce scomparsa lasciò al mondo il ricordo del suo splendente sorriso e 12 poemetti in metrica mista successivamente musicati dal grande M° Wolfgangbang Raspus.

BIGLIETTI

Biglietto € 6 comprensivo di un aperitivo

Domenica 25 agosto ore 21.15

Chiostro di San Pietro | Stradella S. Pietro, 1

In caso di maltempo presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale

BANDAKADABRA

FIGURINI

Quadri, figure, figurini. Un susseguirsi di “immagini musicali”, di piccoli atti unici legati tra di loro dal meccanismo dell'associazione mentale, della citazione, delle scatole cinesi, o molto più semplicemente da un accordo in Si bemolle.La Bandakadabra, estrosa formazione di fiati e percussioni torinese, una “fanfara urbana” secondo l’efficace definizione di Carlin Petrini, nata sulla strada, in mezzo alla gente che si sa, in quelle situazioni, è tutta da conquistare, fa un ulteriore passo avanti nella sua carriera e si cimenta in uno spettacolo comico-teatral-musicale dai toni vagamente surreali e dadaisti, capace, all’occasione, di abbattere la quarta parete e creare un flusso di comunicazione con gli spettatori seduti in platea.

BIGLIETTI

Intero € 14 | Ridotto Under 30 € 12 | Ridotto Under 20 € 5

BE POPULAR | Piccolo Festival di Teatro Popolare

di StivalaccioTeatro

Vicenza - dal 20 al 25 agosto

Foto: Luigi De Frenza