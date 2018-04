Be funny or die - l'ironia nella comunicazione visiva

Be funny or die è il primo evento/cassetta del 2018.

Esso vede la collaborazione dei visual designers Andrea Bettega e Alessandro Nicoli di Juta Studio.

Nato nel 2015, Juta Studio realizza prodotti comunicativi attraverso l’utilizzo di differenti linguaggi del design visuale. Il suo approccio si basa su entusiasmo e diversificazione, guardando al trascorso di ciascun cliente per dar vita a contenuti visivi capaci di comunicare in modo efficace il messaggio.

L'evento è pensato come «un talk per spiegare e raccontare l’importanza dell’ironia nel mondo della comunicazione». Andrea e Alessandro, dunque, tramite alcuni casi celebri di pubblicità e lavori dello stesso Juta Studio, analizzeranno come «grazie all’umorismo e al sarcasmo un messaggio pubblicitario viene percepito come piacevole svago.

Una strategia comunicativa ironica può così diventare il punto di forza di una campagna per un’azienda e decretarne il successo».



Be funny or die rappresenta la "cassetta skate-punk californiano" all'interno del progetto Collector Mixtape.