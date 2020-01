Batsheva Dance Company in Venezuela - danza contemporanea al Teatro Comunale

Batsheva Dance Company sarà in scena con VENEZUELA al Teatro Comunale di Vicenza venerdì 31 gennaio ore 20.45 in prima ed esclusiva regionale.

La popolarità della Batsheva Dance Company ha raggiunto livelli tali da poter essere definita una delle compagnie di danza contemporanea più famose ed acclamate al mondo. In Venezuela il conflitto tra dialogo, corpi e culture è in atto. Attraverso la sua colonna sonora, lo spettacolo fa riferimento a uno specifico contesto socio-culturale (e politico). Il lavoro è diviso in due parti, una prima più tranquilla e a tratti malinconica, la seconda più forte, sostenuta dal forte contrasto dei temi musicali, il canto gregoriano e la musica rock: ma la convivenza è possibile, così come la danza ha il potere di mettere insieme spettatori e performers in un momento di condivisione unico e irripetibile. Ancora una volta, Ohad Naharin mette in mostra le capacità tecniche dei suoi ballerini in una performance fisicamente estenuante e sorprendente.

GEN 31

Venezuela - Batsheva Dance Company

venerdì dalle ore 20:45 alle 23:45

Teatro Comunale Città di Vicenza

Viale Giuseppe Mazzini 39



Biglietti

Intero: 37,00 euro

Over 65: 32,00 euro

Under 30: 21,00 euro