Batare Marso: antico capodanno Veneto

Domenica 3 marzo 2019, come vuole la tradizione, la cittadinanza è invitata ad armarsi di pentole e coperchi per scendere in piazza a ballare, cantare e fare festa come una volta per... ciamar marzo! La Pro Loco Alte Montecchio, con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, invita tutti alle ore 15 in piazza Marconi, dove tra rumori e schiamazzi si acclamerà il risveglio della primavera.

Si potrà mangiare pan e sopressa, polenta e scopeton, pamojo e formaggio e gustare cioccolata calda e vino.

A cantare le canzoni e le filastrocche della tradizione vicentina ci saranno Fiorella Mauri e Luciano Zanonato, voce, chitarra, piva e fisarmonica del Canzoniere Vicentino.

Si potrà ballare in compagnia del gruppo "Tirinballo - I balli de 'na volta", che con canzoni e costumi ricorderà le feste tradizionali dei nostri antenati, legate al ciclo delle stagioni e della vita familiare e paesana.