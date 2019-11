Green Day tribute @ birreria alla cricca

I Bastards of '69 - Green Day Tribute sono una tribute band italiana ai famosissimi Green Day, la storica band californiana di Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt, Trè Cool e (da qualche anno) Jason White. Siamo 4 ragazzi con diverse esperienze live, uniti per ricreare le atmosfere della famosa band americana. Nei nostri concerti punk/rock cerchiamo di far provare al nostro pubblico, le molteplici emozioni percepite nei vari concerti dei Green Day.



Vi trasportiamo tra le diverse sfumature dei Green Day, con uno spettacolo adatto a tutti i tipi di palco, dove il punk si fonde al rock per un concerto sempre coinvolgente e accattivante.

E' proprio la nostra cura nei dettagli che ci permette di essere tra le più ricercate tribute band dei Green Day di Vicenza, Veneto e Nord Italia, inoltre la setlist è formata dalle hit storiche e quelle più nuove, per un mix perfetto di tutte le ere dei Green Day!



Vi aspettiamo Venerdì 13 Dicembre 2019 per una fantastica serata alla Birreria Alla Cricca di Dueville (VI)