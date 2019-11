Bassano Wine Festival: degustazioni cibo e vino

La mostra mercato, che riunirà 70 cantine provenienti da tutta Italia, andrà in scena quest'anno in una nuova location. Sarà infatti Villa Morosini Cappello, costruzione del '500 d'impronta palladiana situata a Cartigliano, a ospitare gli eventi e gli incontri in programma: il 5 dicembre con Champagne e il 6 con Vespaiolo e bacalà. Il 7 e 8 dicembre la terza edizione del Bassano Wine Festival.

Nei giorni di sabato e domenica sono in programma eventi e incontri pensati per il pubblico, che potrà acquistare le etichette delle piccole realtà del mondo del vino e i prodotti degli artigiani della gastronomia che parteciperanno all'evento.

Aspettando il Bassano Wine Festival

Giovedì 5 e venerdì 6 dicembre farà il suo esordio Aspettando il Bassano Wine Festival, due serate di degustazioni a tema che anticiperanno l'avvio della terza edizione.Qui avranno luogo anche le serate di degustazione, una prima assoluta per il Festival, durante le quali verranno proposti abbinamenti di vino e cibo.

Lo Champagne sarà il protagonista della serata di giovedì 5 dicembre. A partire dalle 20.30 i presenti potranno degustare una selezione di bollicine d'Oltralpe in una masterclass condotta da Gianpaolo Giacobbo.

Venerdì 6 dicembre, sempre alle 20.30, si terrà invece la serata Vespaiolo & Baccalà, con i piatti a base di bacalà alla vicentina preparati da Antonio Chemello del Ristorante Da Palmerino di Sandrigo (VI) abbinati ai vini della cantina IoMazzucato.

Bassano Wine Festival

La mostra mercato, con cantine provenienti da tutta Italia, si terrà sabato 7 e domenica 8 dicembre nella nuova location di Villa Morosini Cappello, a Cartigliano (Vicenza).

Grande spazio alla promozione dei vini regionali e nazionali verrà dato anche nel corso del Bassano Wine Festival. Novità di questa edizione sarà la partnership con AIS Veneto, che condurrà alcune masterclass di approfondimento durante i due giorni di Fiera, alle 14.30 e alle 17.00, dedicate a regioni vinicole di grande tradizione come la Champagne, la Borgogna e il Friuli.

Il Bassano Wine Festival si presenta come un vero e proprio mercato del vino. I visitatori potranno dunque non solo degustare ma anche acquistare direttamente le etichette delle piccole realtà del mondo del vino, così come i prodotti degli artigiani della gastronomia che parteciperanno al Festival.

Bassano Wine Festival in breve:

Quando: sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019

Dove: Villa Morosini Cappello, Cartigliano (VI)

Orario di apertura al pubblico: sabato dalle 14.00 alle 22.00 e domenica dalle 11.00 alle 20.00

Ingresso: € 20,00 ingresso per un giorno al Bassano Wine Festival comprensivo di accesso ai banchi d’assaggio e degustazione di un piatto tipico

Ingresso ridotto: € 15,00 in prevendita online fino al 1 dicembre

Parcheggio: gratuito

I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni.

Per info e prenotazioni Bassano Wine Festival: www.bassanowinefestival.it