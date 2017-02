Bassano Virtus al Mercante contro il Modena per il riscatto in campionato

Domenica 19 febbraio alle 14.30 il Bassano Virtus scenderà in campo contro il Modena allo Stadio "Rino Mercante" di Bassano del Grappa per la 26° giornata di campionato di Lega Pro. I giallorossi sono chiamati a riscattare la prova opaca offerta sul campo del Santarcangelo di Romagna (RN) con la brutta sconfitta per tre a zero. La sfida contro i romagnoli, allenati da Eziolino Capuano, potrebbe essere la gara ideale per sbloccarsi in campionato e imboccare la strada giusta verso i play-off. Il tecnico bassanese Luca D'Angelo dovrebbe riproporre il modulo tattico 4-3-1-2 con il classico rombo in mezzo al campo. L'unico ballottaggio riguarderà la coppia di attaccanti, contesa da Candido, Grandolfo e Maistrello. In difesa non ci dovrebbero essere dubbi. A centrocampo fiducia a Gerli in attesa del rientro di Proietti. La probabile formazione: Bastianoni; Formiconi, Pasini, Bizzotto, Crialese; Laurenti, Gerli, Zibert; Minesso; Candido; Grandolfo/Maistrello. Dopo la presentazione dello studio di pre-fattibilità sul "Bassano Stadium" con la nuova struttura sportiva polifunzionale, la scalata verso la serie B non è preclusa. Sono stati ufficializzati tutti gli orari delle partite fino a fine stagione:

27^ giornata: Pordenone-Bassano Virtus, lunedì 27 febbraio, ore 20.45 Diretta Rai Sport

28^ giornata: Bassano Virtus-Mantova, domenica 5 marzo, ore 16.30

29^ giornata: Sambenedettese-Bassano Virtus, domenica 12 marzo, ore 14.30

30^ giornata: Bassano Virtus-Venezia, lunedì 20 marzo, ore 20.45 Diretta Rai Sport

31^ giornata: Padova-Bassano Virtus, domenica 26 marzo, ore 20.30

32^ giornata: Bassano Virtus-Albinoleffe, domenica 2 aprile, ore 20.30

33^ giornata: Maceratese-Bassano Virtus, mercoledì 5 aprile, ore 16.30

34^ giornata: Feralpisalò-Bassano Virtus, domenica 9 aprile, ore 20.30

35^ giornata: Bassano Virtus-Parma, sabato 15 aprile, ore 20.30

36^ giornata: Forlì-Bassano Virtus, domenica 23 aprile, ore 20.30

37^ giornata: Bassano Virtus-Gubbio, domenica 30 aprile, ore 17.30

38^ giornata: Fano-Bassano Virtus, domenica 7 maggio, ore 14.30

