"Bassano Street Art Night" e "Swing Sotto le Stelle": arte, musica e spettacoli

In occasione di "Bassano Sotto le Stelle 2017", il secondo appuntamento infrasettimanale nel centro storico bassanese sarà mercoledì 12 luglio dalle 19 alle 24 con "Bassano Street Art Night" con una serata dedicata all'arte urbana di giovani artisti, che faranno rivivere il centro con le loro estemporanee. L'evento a partecipazione gratuita è organizzato dalla Confcommercio Bassano.

SWING SOTTO LE STELLE. In contemporanea la milonga "Hangar 383" e "Bassano Swing Out" propongono anche "Swing Sotto le Stelle" con balli di lindy hop per una nottata danzante di gran festa in Via Verci a Bassano del Grappa (infoline: 333.9513177).

MUSEI APERTI GRATIS. I musei bassanesi avranno l'apertura straodinaria e gratuita della Torre Civica e del Museo Civico di Bassano.

ELENCO MANIFESTAZIONI