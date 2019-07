Bassano sotto le stelle 2019

“Bassano Sotto le Stelle”, una kermesse di intrattenimenti con ballerini, attori, sceneggiatori e musicisti provenienti da tutta Europa che animeranno il centro di Bassano per tutti i mercoledì di luglio.

Eventi e intrattenimento di grande qualità in 20 punti spettacolo ogni sera per tutti i mercoledì di luglio, organizzati dalla Confcommercio con la collaborazione dell'amministrazione di Bassano del Grappa, Opera Estate e il fondamentale contributo di tutti i commercianti aderenti che quest’anno verranno riconosciuti grazie all’adesivo “Noi sosteniamo Bassano Sotto Le Stelle”.

Mercoledì 10 luglio:

L’Envol Parade, in collaborazione con Opera Estate

Prima Italiana. Confermata, dopo il successo della scorsa edizione, la grande festa inaugurale di Operaestate con un’altra parata spettacolare che attraverserà il centro storico della città. Quest’anno saranno le spettacolari creature dell’aria, con uno spettacolo che racconta in modo fantastico le sue creature. È l’Envol, una meravigliosa processione, un mondo immaginario, una corte di personaggi folli, di uccelli preziosi e superbi che catturano con la loro danza aerea e la loro vitalità come in un'opera pop-rock. Protagonista ancora una volta la Compagnia francese Remue Ménage che da oltre 15 anni crea mondi onirici luminosi e in movimento associando diverse arti: danza, musica, circo, teatro di maschere e di burattini.

Mercoledì 17 luglio:

Dance Raids, in collaborazione con Opera Estate

Dance Raids porta la danza nei luoghi più frequentati e più sorprendenti della città: vetrine, piazze, angoli nascosti, per animarli con la danza e incontrare i pubblci più diversi. Quest’anno il programma si impreziosisce dei progetti creati per il contesto urbano da 6 coreografi e ballerini.

La stessa sera in Piazza dell’Angelo i ragazzi del conservatorio Jazz della California che intratterranno il pubblico con un concerto memorabile.

Mercoledì 24 luglio:

Bassano City Jazz, in collaborazione con Opera Estate

Un grande appuntamento atteso da tutti gli amanti del genere che anche quest’anno presenterà gruppi musicali di grande livello.

La magia dei suoni degli artisti invitati ad esibirsi nei luoghi simbolo e negli angoli più inediti della città regaleranno speciali vibrazioni in tantissimi punti spettacolo.

Mercoledì 31 luglio:

Bassano Buskers Night

La novità di quest’anno, approfittando dell’insolito quinto mercoledì di luglio, sarà una serata dedicata ai Buskers ovvero agli artisti di strada. Musica, teatro e arti circensi animeranno le vie del centro creando l’atmosfera magica del circo contemporaneo, conosciuto anche come “nuovo circo”, sempre più apprezzato per le grandi performance degli artisti senza l’impiego di animali.

Ingresso gratuito