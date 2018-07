Bassano sotto le Stelle 2018 - tutto il programma

È tutto pronto per l’edizione 2018 di Bassano Sotto le Stelle, manifestazione ideata da Confcommercio- Mandamento di Bassano del Grappa e patrocinata dalla Città di Bassano del Grappa, che ogni anno anima le estati e il centro storico di Bassano.

Tutti i mercoledì di luglio sarà possibile fare shopping grazie ai 110 negozi aperti che aderiscono all’iniziativa, divertirsi ascoltando buona musica e scoprire nuovi punti e angoli nascosti della città. Un calendario ricco di appuntamenti, quello di Bassano Sotto le Stelle, che ha lo scopo di valorizzare il centro storico di Bassano implementandone la ricettività e il turismo, con la collaborazione delle istituzioni cittadine.

Mercoledì 11 luglio sarà la volta di Abysses Parade, uno spettacolare viaggio nelle profondità marine che porterà tra le vie bassanesi meduse luminose, stelle marine e pesci scintillanti, accompagnati dal ritmo dei tamburi Taiko. A creare questo magico universo sarà la compagnia francese Remue Ménage, che da 15 anni crea mondi onirici unendo danza, teatro, arti circensi e musica. Lo spettacolo Abysses messo in scena a Bassano è la prima assoluta italiana. Lo spettacolo, inoltre, coincide con l’apertura del Festival OperaEstate.

Un’altra serata dedicata alla danza sarà quella di Dance Races, mercoledì 18 luglio. Vetrine, negozi, piazze e angoli nascosti diventeranno tanti palcoscenici, dove danzeranno i ballerini del collettivo Dance Makers, i danzatori della rete No Limita-c-tion e il gruppo Dance Well Dancers. Entrambe le date sono realizzate in collaborazione con OperaEstate.

Chiude l’edizione 2018 di Bassano Sotto le Stelle Bassano City Jazz, in programma mercoledì 25 luglio: i musicisti si esibiranno nei luoghi simbolo e negli angoli più belli della città, scaldando l’atmosfera con le note dei brani jazz più famosi e con composizione inedite.

Per l’occasione, la Torre Civica rimarrà aperta e l’ingresso sarà gratuito pet tutte le serate.

Il centro storico verrà chiuso al traffico a partire dalle 19.30. Gli spettacoli inizieranno alle 20.30 e si concluderanno alle 23.30.