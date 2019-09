Bassano: La Regina delle Nevi, opera lirica per ragazzi

"La Regina delle Nevi" di Pierangelo Valtinoni è la nuova produzione lirica di OperaFestival dedicata ai bambini e ai ragazzi.

Ispirata dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen, è molto più che una bella fiaba musicale per bambini. E' la storia dell'amicizia tra la coraggiosa Gerda e il malinconico Kay, rapito dalla perfida Regina delle Nevi; ma anche un invito a superare l’antagonismo fra razionalità pura (incarnata dalla fredda Regina) e sentimento (personificato nella solare Gerda). Una storia di crescita e magia, sulle note di un'opera moderna, pensata appositamente per un pubblico di famiglie.



Opera in due atti su libretto di Paolo Madron

tratta dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen

maestro concertatore e direttore Pierangelo Valtinoni

regia Luca Valentino

video Andreas Ivancsics

Orchestra di Padova e del Veneto

Cori Gioventu’ In-cantata e Giovani Voci Bassano diretti da Cinzia Zanon

Nuova produzione del Festival