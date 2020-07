Bassano Opera Estate: tutti gli appuntamenti di teatro, musica, danza

Tra luglio e settembre, Bassano del Grappa e la Pedemontana Veneta ospiteranno oltre 200 spettacoli ed eventi di danza, teatro e musica, tra i quali prime assolute, creazioni originali e nuove produzioni: una kermesse culturale di grande rilievo nazionale e internazionale che intende riconsiderare il concetto di “benessere”, sotto diversi punti di vista, rispettando comunque tutte le misure anti-Covid. Il 2020 di Operaestate è l’anno del quarantennale, nonostante la quarantena. Da luglio a settembre, oltre 80 appuntamenti live, con grandi interpreti nazionali del teatro, della musica, della danza, nuove produzioni con giovani artisti, creazioni originali pensate l’anniversario del festival, e oltre 100 serate di cinema. Nella sua 40a edizione il Festival celebra un lungo percorso attraverso territori e paesaggi abitati dalle arti dello spettacolo, per tornare a condividere insieme spazi, emozioni, bellezza.

IL FESTIVAL A BASSANO

Inaugurazione il 20 luglio con un celebrato protagonista della musica: Uto Ughi insieme ai Solisti Veneti, per una serata di grande classica: Bach, Rossini, Albinoni ma soprattutto Tartini nel 250^ della morte. Sempre grande musica, ma di altro genere, quella del 5 agosto con l’ambasciatore del jazz italiano, il trombettista Paolo Fresu. Il jazz torna anche il 10 agosto con i Ghost Horse, sestetto che spazia dal free jazz all’hip hop, al blues. Non poteva poi mancare l’appuntamento con la lirica, disciplina fondante del festival, che l’11 agosto vedrà l’Orchestra di Padova e del Veneto con un quartetto di solisti tra i più acclamati nei principali teatri d’opera internazionali, vere star del bel canto come il soprano María José Siri, il tenore Azer Zada; il baritono Simone Piazzola e il mezzosoprano Annalisa Stroppa.

La musica sarà in scena anche in altre occasioni speciali, in progetti che fondono musica e teatro come quello con Marco Paolini, il violoncellista Mario Brunello, la cantante Sara Anglana e la Venice Baroque Orchestra diretta da Andrea Marcon. Il 21 e 22 luglio porteranno in scena un omaggio proprio ai 40 anni di Operaestate, in musica, canto e narrazione sul tema dei confini. Per il teatro da notare la presenza del Pojana Andrea Pennacchi.

20 luglio h 21.20

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

UTO UGHI / SOLISTI VENETI

DELLA VIRTÙ E DELLA FANTASIA

MUSICA

21 e 22 luglio h 21.20

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

MARCO PAOLINI / MARIO BRUNELLO

SENZA CONFINI

con Venice Baroque Orchestra diretta da Adrea Marcon e Saba Anglana

prima nazionale - coproduzione Operaestate Festival Veneto

TEATRO E MUSICA

25 luglio h 17.30

Colceresa - Anfiteatro naturale Villa San Biagio (loc. Mason)

GLI OMINI

POSTO DI SBLOCCO

prima nazionale - coproduzione Operaestate Festival Veneto

TEATRO

26 luglio h 10.00

Romano d’Ezzelino - Loc. Col Campeggia

TERRE GRAFFIATE

QUARTETTO MAFFEI

MUSICA

26 luglio h 21.20

Bassano - Teatro al Castello

MARIO PERROTTA

UN BÈS – Antonio Ligabue

produzione Teatro dell’Argine

TEATRO

28 luglio h 21.20

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

GRAN GALA’ CLASSICO

DI QUELL'AMOR CH'È PALPITO

a cura di Massimiliano Volpini con Luciana Savignano, Alessio Carbone.

prima nazionale - produzione Operaestate Festival Veneto

DANZA

29 luglio h 21.20

Isola Vicentina - Villa Cerchiari

ANDREA PENNACCHI / TEATRO BOXER

UNA BANDA DE FORESTI E SELVADEGHI: I VENETKENS

prima nazionale - produzione Operaestate Festival Veneto

TEATRO

1 agosto h 17.30 e 19.30

Mussolente - Roccolo di Villa Negri Piovene

CARLO PRESOTTO, PAOLA ROSSI/ La Piccionaia

LA VOCE DEGLI ALBERI

prima nazionale - coproduzione Operaestate Festival Veneto

TEATRO

1 agosto h 21.20

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

CRISTINA DONA’/DANIELE NINARELLO

PERPENDICOLARE

prima nazionale – coproduzione Operaestate Festival Veneto

MUSICA E DANZA

5 agosto h 21.00

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

PAOLO FRESU & MAURIZIO CAMARDI

HANGAR

con Clacson Small Orchestra e Ernesttico

MUSICA

7 agosto h 21.00

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

ANAGOOR

MEPHISTOPHELES - eine Grand Tour

coproduzione Operaestate Festival Veneto

TEATRO E MUSICA

8 agosto h 21.00

Valbrenta- Bosco delle Fontane di Cismon del Grappa

MASSIMO CIRRI/ MIRKO ARTUSO

IL CANMINANTE 1:Pescatori di frodo

con Sergio Marchesini, Francesco Ganassin, Matteo Artuso

TEATRO E MUSICA

9 agosto h 21.00

Valbrenta - Lungo Brenta di Campolongo

PATRIZIA LAQUIDARA/ MIRKO ARTUSO

IL CANMINANTE 2: Fili d'acqua

con Sergio Marchesini e Francesco Ganassin

TEATRO E MUSICA

10 agosto h 21.00

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

GHOST HORSE

TROJAN

MUSICA

11 agosto h 21.00

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

OPERA IN CONCERTO

LIRICA

13 agosto h 21.00

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

STIVALACCIO TEATRO

CÈA VENESSIA Odissea nostrana dal nordest dell’Australia

prima nazionale - coproduzione Operaestate Festival Veneto

TEATRO

14 agosto h 17.30

Lusiana Conco - Parco della Marela di Lusiana

DIEGO DALLA VIA/ La Piccionaia

COME FOSSILI NEL PRESENTE

prima nazionale - coproduzione Operaestate Festival Veneto

TEATRO

16 agosto h 16.00

Enego - Sentiero degli dei

FRATELLI DALLA VIA

PANORAMIX - punti di osservazione sul presente

prima nazionale - coproduzione Operaestate Festival Veneto

TEATRO

25 agosto h 21.00

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

GIULIANA MUSSO

DENTRO. Una storia vera, se volete.

con Giuliana Musso e Elsa Bossi

TEATRO

1 settembre h 21.00

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

LELLA COSTA

LA VEDOVA SOCRATE

TEATRO

5 settembre h 21.00

Bassano - Teatro al Castello Tito Gobbi

PEPPE E TONI SERVILLO

LA PAROLA CANTA

con i Solis String Quartet

TEATRO

6 settembre dalle h 17.00

Feltre - Ex Prigioni di Palazzo Pretorio

SLOWMACHINE

AL-JAHIM

TEATRO

13 settembre h 15.00 – 16.30 – 18.00

Nove - Centro storico

PAOLA ROSSI/ La Piccionaia

NOVE: CITTA’ DELLA CERAMICA

TEATRO

26 settembre h 21.00

Montebelluna - Centro storico

CHIARA FRIGO / Zebra Cultural Zoo

BLACKBIRD - Per CombinAzioni Festival

prima nazionale - coproduzione Operaestate Festival Veneto

DANZA

B.MOTION La Nuova Scena Contemporanea

19 e 20 agosto h 15.00

Giardino Parolini - SIRO GUGLIELMI / ROSA BRUNELLO

LOUDER AND LOUDER

(Italia)

DANZA prima nazionale

19 e 20 agosto h 17.00

Chiostro del Museo Civico

MASAKO MATSUSHITA

DIARY OF A MOVE

(Italia)

DANZA prima nazionale - produzione di Operaestate Festival Veneto

Dal 19 al 23 agosto h 15.00

Chiostro del Museo Civico

YASMEEN GODDER

PRACTICING EMPATHY duets

(Israele)

DANZA prima nazionale – coproduzione di Operaestate Festival Veneto

20 e 21 agosto h 18.00

Cortile della Palestra Vittorelli

COLLETTIVO CINETICO / ALESSANDRO SCIARRONI

DIALOGO TERZO: IN A LANDSCAPE

(Italia)

DANZA prima nazionale – coproduzione di Operaestate Festival Veneto

Dal 21 al 23 agosto h 15.00

Giardino Parolini

SARA SGUOTTI / DANCE WELL

PLEASURE ON THE CHAIR - il mio corpo è ancora mio

(Italia)

DANZA prima nazionale - produzione di Operaestate Festival Veneto

Dal 21 al 23 agosto h 17.00

Giardino Parolini

NORA CHIPAUMIRE

DARK SWAN (for Bassano)

(USA/Zimbawe)

DANZA prima nazionale - produzione di Operaestate Festival Veneto

Dal 19 al 23 agosto h 16.00

Giardino Parolini

CHIARA FRIGO / SILVIA GRIBAUDI / MARIGIA MAGGIPINTO

3 PASSI

(Italia)

DANZA prima nazionale - produzione di Operaestate Festival Veneto

22 e 23 agosto h 18.00

Teatro al Castello Tito Gobbi

COLLETTIVO M_I_N_E

CORPI ELETTRICI - LIVE VERSION

(Italia)

DANZA prima nazionale

26 agosto h 22.30

CSC Garage Nardini

IN.BOX 2020 / FERRARA OFF

FUTURO ANTERIORE

(Italia)

TEATRO

27 agosto h 21.00

Teatro al Castello Tito Gobbi

SCENA VERTICALE

LO PSICOPOMPO

(Italia)

TEATRO

27 agosto h 22.30

CSC Garage Nardini

OYES

VIVERE È UN’ALTRA COSA (studio)

(Italia)

TEATRO

28 agosto h 21.00

Sala da Ponte

MARCO D’AGOSTIN

BEST REGARDS

(Italia)

TEATRO coproduzione di Operaestate Festival Veneto

28 agosto h 22.30

CSC Garage Nardini

PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO

SPEZZATO È IL CUORE DELLA BELLEZZA

(Italia)

TEATRO coproduzione di Operaestate Festival Veneto

29 agosto h 18.00 e 20.00

CSC Garage Nardini

BABILONIA TEATRI

ACQUA IN BOCCA

(Italia)

TEATRO coproduzione di Operaestate Festival Veneto

29 agosto h 19.00 e h 21.00

Sala Martinovich

MARTA CUSCUNÀ

MAKING OFF - EARTHBOUND

(Italia)

Sostenuto dal bando europeo i-Portunus

TEATRO

29 Agosto h 22.30

Teatro al Castello Tito Gobbi

COMPAGNIA BERARDI CASOLARI/ Teatro della Tosse

I FIGLI DELLA FRETTOLOSA

in collaborazione con Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti

TEATRO

B.MOTION musica 2 *4 settembre

2 settembre h 21.00

CSC Garage Nardini

ANTONIO BERTONI / STEFANO PILIA / PAOLO MONGARDI

ONGON

MUSICA

3 settembre h 21.00

CSC Garage Nardini

ROBERTO FEGA

SOLO

MUSICA

4 settembre h 21.00

CSC Garage Nardini

ANTONIO RAIA / RENATO FIORITO

LIVE PERFORMANCE

MUSICA