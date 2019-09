Bassano Opera Circus: teatro, musica, circo contemporaneo

Opera Circus sceglie come location il Castello degli Ezzelini, per allestire tre serate di festa e di spettacolo di qualità, con importanti compagnie di circo contemporaneo, ma anche teatro di figura, teatro-circo e musica dal vivo, con 6 postazioni principali di spettacolo, dove si alterneranno vari artisti, un percorso nel camminamento lungo le mura del Castello con 9 punti spettacolo, un mercatino e punti di ristoro di street food.

In scena dal 13 al 15 settembre, dalle 18.00 alle 24.00, artisti provenienti da diverse parti del mondo, che si danno appuntamento al Castello di Bassano del Grappa. Un vero e proprio mondo incantato per vivere insieme la magia del circo, in un viaggio magico lungo il camminamento, fino ai coinvolgenti spettacoli sul palcoscenico del Teatro “Tito Gobbi”.

Venerdì 13 sarà la volta di “Leonardo e la colomba” una co-produzione di OperaEstate insieme alle compagnie Pantakin e La Baracca dei Buffoni, spettacolo di circo-teatro ispirato al genio di Leonardo Da Vinci, di cui ricorre il cinquecentesimo dalla morte.

Sabato 14 toccherà invece all’artista tedesco Jorg Muller, autorevole rappresentante del panorama europeo del circo contemporaneo, che con “Mobile”, mette i scena un suggestivo spettacolo dove danza e giocoleria si intrecciano con la scienza. Un fascio di tubi metallici appesi a mezz’aria vengono animati da Jorg, che con movimenti precisi li mette in coreografica rotazione, quasi a ricordare il moto perpetuo degli astri nell’universo. Prima di lui salirà sul palco la Compagnia Zenzero e Cannella (Cie ZeC), un duo dalle straordinarie abilità tecniche che si destreggia nell’acrobatica mano a mano e nella giocoleria.

L’ultimo spettacolo sul palco del Teatro all’aperto Tito Gobbi, domenica 15 settembre alle 21.25 sarà invece di The Black Blues Brothers, cinque acrobati dal Kenya con un’energia e una forza incredibili, lasceranno il pubblico a bocca aperta con il loro salti, le piramidi umane e le loro acrobazie, tutto parodiando i personaggi del famoso film.

Programma dettagliato Bassano Opera Festival qui

Biglietto intero: 8,00 euro

Biglietto ridottoragazzi under 12: 2,00 euro