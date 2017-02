"Bassano Open": gara nazionale e internazionale di danza sportiva

Sabato 25 e domenica 26 febbraio si terrà il "Bassano Open: The Dance Sport Festival", la competizione internazionale e nazionale di danza sportiva, presso il Palabassano 1 e 2 di Bassano del Grappa in via Cà Dolfin. Al Palabassano 1 si svolgeranno le gare internazionali di ballo standard e latino del WDSF Open per le categorie Adult/Senior/Junior/Youth/Rising Stars oltre al WDSF World Championship Latin Under 21. Al Palabassano 2 ci saranno invece le gare nazionali riservate alle coppie italiane per le danze standard e le danze latino-americane delle varie categorie. L'evento è organizzato da FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) e WDSF (World Dance Sport Federation). Il costo per l'ingresso è di 13 euro valido per entrambi i palazzetti. Per ulteriori informazioni: www.bassanoopen.it - info@bassanoopen.it.

Il programma della manifestazione:

Palabassano 1:

Sabato 25 febbraio - ore 9: Inizio Competizioni per WDSF International Open Standard Adult; WDSF Open Standard Junior I; WDSF Open Standard Junior II; WDSF Open Standard Senior I; WDSF Open Standard Senior III; WDSF Open Latin Senior II; WDSF Latin Rising Stars; WDSF World Championship Latin Under 21

Domenica 26 febbraio - ore 9: Inizio Competizioni per WDSF International Open Latin Adult; WDSF Open Standard Youth; WDSF Open Latin Youth; WDSF Open Standard Senior II; WDSF Open Standard Senior IV; WDSF Open Standard Rising Stars; WDSF Open Latin Junior I; WDSF Open Latin Junior II; WDSF Latin Senior I

Palabassano 2 – Competizione nazionale riservata alle coppie italiane:

Sabato 25 febbraio - dalle ore 12: Danze Standard e Danze Latino Americane - Categoria Senior

Domenica 26 febbraio - dalle ore 8.30: Danze Standard e Danze Latino Americane – Categorie Junior, Youth, Adulti, Juvenile

