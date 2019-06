Dal 21 al 23 giugno tre giorni di jazz tra le piazze e i luoghi storici del centro di Bassano del Grappa.

Bassano del Grappa, in questo fine settimana, sarà invasa dal jazz! Scatta infatti la seconda edizione di Bassano Jazz Festival, organizzato dall'associazione Bassano Chilometro Quadro.

I concerti si svolgeranno al Castello degli Ezzelini, a partire dalle 21.30, e avranno un biglietto d'ingresso di 8 euro. La metà del costo del biglietto sarà devoluta in beneficenza.

Venerdì 21 giugno Andrea Pozza Trio meets Jim Rotondi

Sabato 22 giugno Seamus Blake Guardians of the heart Machine

Domenica 23 giugno Rosario Bonaccorso 4et The Sound is

E' possibile acquistare i blglietti online, a questo link: https://bit.ly/2XteGO9

SABATO 22 giugno / ore 21.30 Castello degli Ezzelini

SEAMUS BLAKE - Guardians of the heart Machine

Per info e acquistare il biglietto clicca qui:

► https://www.eventbrite.it/e/seamus-blake-tickets-63001082935

--------------------------------------------------------

📆 DOMENICA 23 giugno / ore 21.30 Castello degli Ezzelini

ROSARIO BONACCORSO 4et - The sound in us

Per info e acquistare il biglietto clicca qui:

► https://www.eventbrite.it/e/rosario-bonaccorso-4et-tickets-63043744537

A cornice dei 4 appuntamenti principali Bassano Jazz Festival ecco l'elenco dei concerti, tutti GRATUITI, che si svolgeranno tra le piazze di Bassano per "scaldare l'atmosfera" e trasformare la città in una Bassano "a tutto Jazz".

📆 SABATO 22 - Piazza Libertà ore 18.00

THE BACHELOR TRIO

"Dan Van Heusen a Monk"

Francesca Bertazzo - voce / Michele Francesconi - piano /

Beppe Pilotto - basso

📆 SABATO 22 - Via Jacopo da Ponte ore 18.00

RINALDI MAGATELLI DUO

Gianpaolo Rinaldi - piano / Mattia Magatelli - basso

------------------------------------------------

📆 DOMENICA 23 - Piazza Garibaldi ore 18.00

JAZZ from THE UNDERGROUND TRIO

Francesco Ivone - tromba / Niccolò Masetto - basso /

Massimo Cogo - batteria

📆 DOMENICA 23 - Piazza Terraglio ore 18.00

FIN TUMIZA

Valentina Fin - voce / Francesco Pollon - piano /

Manuel Caliumi - sax alto