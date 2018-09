bassano del grappa-11°edizione della fiera dell'elettronica

La fiera dell'elettronica di Bassano si ripropone per l' undicesima edizione Sabato 22 e Domenica 23 settembre dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

A questa edizione, parteciperanno altri nuovi espositori delle fiere dell'elettronica, che proporranno componentistica dedicata a tutti i "fai da te", ai professionisti, ai periti ed ai tecnici informatici, metal detector ecc..



"Dietro le quinte per l' organizzazione dell' evento ci siamo noi del team Eboot srl, siamo molto fieri di presentare la nuova edizione della fiera dell'elettronica, e non vediamo l' ora di parteciparvi e goderci i risultati del nostro duro lavoro"



In questa edizione di fine estate siamo lieti di annunciare che verranno introdotti anche i retrogames, per tutti i nostalgici e appassionati dei videogiochi vintage.

Per partecipare e per maggiori informazioni, prezzi e quant'altro, visitate il nostro sito su: https://bassano.fierelettronica.net/



Potete contattarci al numero 049 5912527 (dalle 09.00 alle 19.00)

tramite mail all'indirizzo mary@eboot.it