“Bassano da Sogno” cena in piazza e presentazione della squadra di calcio

TORNA “BASSANO DA SOGNO”: CENA PER 800 IN PIAZZA LIBERTA’

29 agosto: è ancora una volta questa la data scelta per dare inizio ufficialmente alla nuova stagione giallorossa di F.C. Bassano 1903.

Esattamente come un anno fa la società del presidente Campagnolo tornerà a riempire per un’intera notte le piazze cittadine e lo farà ancora una volta con un doppio appuntamento: la presentazione ufficiale della prima squadra in Piazza Garibaldi e la suggestiva “Bassano da Sogno” ospitata nella splendida cornice di piazza Libertà.

Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato oltre 600 presenze, torna dunque l’appuntamento con la cena che tanto ha saputo incantare commensali e curiosi.

L’obiettivo annunciato è quello di provare a superare il numero degli ospiti della prima edizione che avranno modo di prendere parte ad un vero e proprio evento.

Al momento non possiamo svelare tutti i dettagli della nuova edizione che, anche quest’anno, sarà allietata dalle note di un’eccellenza musicale citttadina, come la Bassano Blues Spiritual Band e che permetterà a quanti sceglieranno di partecipare di trascorrere una serata a dir poco magica.

L’appuntamento, dunque, è per Giovedì 29 agosto 2019. Costo della cena 60 euro.

PRENOTAZIONI:

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito web www.fcbassano1903 oppure contattare il numero 3482730508.