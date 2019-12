Bassano Comix: fiera del fumetto e del disco

Torna “Bassano Comix & Discomania”, l’appuntamento per i “cacciatori” di dischi e fumetti da collezione. A Bassano Expo i visitatori potranno rovistare tra decine di stand alla richiesta di dischi, cd, dvd, fumetti, giornalini e ritrovare le emozioni irripetibili che solo il vecchio vinile e gli albi di una volta erano in grado di regalare. In mostra, dunque, pezzi rari e curiosità in grado di ampliare ed arricchire anche le collezioni più preziose.

“Bassano Comix” offre un panorama completo del mercato del fumetto. Insieme ad una esauriente offerta di interessanti pezzi d'antiquariato, garantita dalla presenza di alcuni quotati mercanti, viene presentata un'esauriente panoramica delle nuove tendenze dell'editoria amatoriale e di massa. Non mancano per i collezionisti meno esigenti molti banchi dedicati al fumetto seriale, come le collane Bonelliane alla portata di tutte le tasche. Il salone, dunque, propone una vera e propria rassegna sui personaggi che sono ormai divenuti dei veri e propri oggetti di culto per il pubblico italiano da Martin Mystere ai supereroi della Corno, da Topolino ad Alan Ford, da Tex a Lupo Alberto.

Nella sezione “Discomania” gli amanti del rock più classico potranno invece spaziare tra decine di rarità e trovare pezzi ricercati firmati da Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, U2, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Elvis Presley, Patti Smith e tanti altri. Non mancherà certo la musica italiana pronta a fare la sua parte con nomi come Lucio Battisti, Renato Zero, Vasco Rossi o Zucchero, solo per citarne alcuni.

E anche quest’anno, in fiera, è in programma una Cosplay Convention, organizzata da "La tana del nerd’’ che prevede nella due giorni di manifestazione anche numerosi tornei di videogiochi, karaoke con le sigle dei cartoni animati e cosplay. In programma il Grande Cosplay Contest e diversi ospiti, fra cui lo Youtuber Mastro Underhill Camerini dotati di specchi, sedie e tavoli per tutti i cosplayers.

BASSANO COMIX & DISCOMANIA - FIERA DEL DISCO E DEL FUMETTO

Bassano Expo, Via Valsugana, 22, Cassola (VI)

sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle ore 10:00 alle 19:00

Ingresso 6 euro, ridotto 5 euro.

Info: Ass. Culturale KOLOSSEO, tel. 051/0037306,