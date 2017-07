"Bassano City of Jazz": musica, spettacoli e shopping sotto le stelle

In occasione di "Operaestate Festival 2017", mercoledì 26 luglio dalle 19 alle 24 è in programma "Bassano City of Jazz" nel centro storico della cittadina bassanese per l'ultimo appuntamento di "Bassano Sotto le Stelle" con un’autentica invasione pacifica a tempo di musica tra suoni e melodie. Emsemble di trombe, sax, chitarre e batterie si sfideranno a colpi di note con improvvisazioni e jazz standard, che risuoneranno nei luoghi simbolo della città e in quelli più inediti per un ricchissimo programma, che farà di Bassano, per una sera, la "Città del Jazz". Inediti incroci di armonie in un ideale dialogo tra strumenti.

NEGOZI APERTI. Le attività commerciali di Bassano del Grappa saranno aperte per l'occasione in tutto il centro storico.

CONCORSO. Si potranno scattare e condividire foto della serata sul proprio profilo Instagram, taggare @operaestate ed inserire gli hashtag #operaestate17 - #MyOperaestate17, per partecipare al contest della manifestazione. L'autore della foto che riceverà più like vincerà due biglietti per lo spettacolo "Botanica: L’universo musicale tra scienza e musica" di Stefano Mancuso e i "DeProducers", collettivo musicale formato da Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci, previsto per mercoledì 6 settembre alle 21 al Teatro al Castello "Tito Gobbi" di Bassano del Grappa.

ELENCO CONCERTI