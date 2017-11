Basket Femminile Serie A: big match Famila Schio contro P. Ragusa al Pala Romare

Domenica 26 novembre alle 18 al Palasport Livio Romare di Schio la Famila Wuber Schio affronterà Passalacqua Trasporti Ragusa per l'8° giornata di campionato di Serie A basket femminile. Le orange arrivano dalla vittoria importante contro Montpellier. La gara sarà trasmessa come sempre in diretta streaming su www.familabasket.it.

La vittoria delle siciliane in casa contro la Reyer nel turno scorso ha permesso alle orange di conquistare la vetta solitaria in classifica a quota 12 punti in 7 partite (6 vittorie e 1 sconfitta). Passalacqua Ragausa è 5° con 8 punti. La sfida si presenta così tra le più ostiche per le padroni di casa come il big match della domenica.

Il Famila proverà ad allungare (Gesam Lucca ospita Fila San Martino, mentre Reyer Venezia gioca in casa del Trofean Battipaglia ultima in classifica), anche se Ragusa cercherà di confermarsi come ammazzagrandi del campionato, tentando lo sgambetto alle scledensi. Prossimo turno (ultima dell'andata): 9° giornata Pallacanestro Broni - Famila Schio (domenica 3 dicembre - ore 18).

TUTTE LE PARTITE - 8° GIORNATA - SERIE A BASKET FEMMINILE - DOMENICA 26 NOVEMBRE:

18:00 - Treofan Battipaglia-Umana Reyer Venezia

18:00 - Meccanica Nova Vigarano-Saces Mapei Givova Dike Napoli

18:00 - Gesam Gas&Luce Lucca-Fila San Martino

18:00 - Fixi Piramis Torino-Pall. Femm. Broni 93

ELENCO SPORT

Gallery