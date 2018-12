Basilica Palladiana: apertura straordinaria per il Natale

La Basilica palladiana sarà aperta, in via straordinaria, dalle 10 alle 18 a dicembre venerdì 21, sabato 22, domenica 23, lunedì 24, da mercoledì 26 a lunedì 31 e a gennaio, da mercoledì 2 a domenica 6, con la possibilità di accedere a loggia e salone; la terrazza, invece, rimarrà chiusa. Per i visitatori residenti a Vicenza e provincia il biglietto di ingresso sarà di 2 euro (è necessario esibire il documento attestante la residenza); per i visitatori residenti al di fuori del territorio provinciale il biglietto sarà di 4 euro; per le scolaresche di ogni ordine e grado, senza distinzione di provenienza geografica, è previsto un biglietto per ogni alunno a 2 euro (presentarsi con l'elenco degli studenti su carta intestata della scuola). Il biglietto è gratuito per minori fino al compimento di 14 anni accompagnati da un familiare maggiorenne, giornalisti italiani e stranieri (su esibizione di idoneo documento che ne attesti l'appartenenza all'ordine), guide turistiche, appartenenti alle forze dell'ordine, alla polizia locale e ai vigili del fuoco, persone con disabilità e loro accompagnatori; membri dell'Icom (International Council of Museums). Il biglietto si può acquistare all'Ufficio Iat (Informazione accoglienza turistica) attivo all'ingresso della Basilica, nei giorni di apertura del monumento, dalle 10 alle 14.