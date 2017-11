Barbarano Outdoor Sport Festival: pedalata MTB sull'Alta Via dei Berici

Domenica 26 novembre dalle 9.30 alle 12.30 si svolgerà il Barbarano Outdoor Sport Festival con una pedalata in mountain bike lungo lo storico tracciato di RandoBerica, inaugurando la nuova segnaletica dell'Alta Via dei Berici. Previsto ristoro con vino e sopressa.

Partenza da piazza Mazzini. Itinerario di media difficoltà. Rientro a Barbarano per pranzo tipico in Baita Alpini. L'evento sportivo è organizzato da Cicli Cengia in collaborazione con RideLikeaGirl, Berico e South Berica Bike Team.

