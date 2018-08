Bar Sport: Aperitivo sportivo a Fornaci Rosse

BAR SPORT

Un aperitivo sportivo a cura di Edoardo Ferrioin collaborazione con Teatro della Cenere tutti i giorni alle 18:30 al Bar Centrale di Fornaci Rosse: una serie di conversazioni che intratterranno tutti gli appassionati di sport in orario aperitivo. Ogni sera, accompagnato dalle voci degli attori di Teatro della Cenere, Edoardo discuterà con voi di storia, cultura e amore sportivo.



IL PROGRAMMA



31.08.18 - LO SPORT E' DI SINISTRA

La dimensione cosmica della sfera sportiva.

>>Introduce Maria Cascone con una lettura tratta da "Bar Sport" di Stefano Benni



01.09.18 - IL CONFRONTO CON IL DIVERSO

Come lo sport si renda intermediario nel confronto e l'incontro tra differenze razziali e sociali.

>>Introduce Elisabetta Luise con una lettura tratta da "L'ultima estate di Berlino" di Federico Buffa e Paolo Frusca



02.09.18 - LA SOPRAFFAZIONE DELL'AVVERSARIO

Storia della guerra fredda sportiva.

>>Introduce Martina Camani con una lettura tratta da "Le vittorie imperfette" di Emiliano Poddi



03.09.18 - LO SPORT E' AMORE: UNA STORIA DI TIFO

La propria squadra non è semplice passione.

>>Introducono Martina Camani e Roberto Lorenzin con delle letture tratte da "La mia vita rovinata dal Manchester United" di Colin Shindler e "Febbre a 90'" di Nick Hornby



04.09.18 - L'ITALIA E' DONNA

Come le atlete italiane si stiano dimostrando sempre più determinate e competitive rispetto ai loro colleghi uomini.

>>Introduce Roberto Lorenzin con una lettura tratta da "La piccola comunista che non sorrideva mai" di Lola Lafon