Bando Ideattività 2018 a Montecchio Maggiore

Torna anche per il 2018 il bando "Ideattività", promosso dall’assessorato alle politiche giovanili del comune di Montecchio Maggiore con l’ufficio InformaGiovani.

Ideattività è un bando rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni residenti o domiciliati nella provincia di Vicenza, che vogliono mettere a frutto le loro competenze e i loro talenti realizzando loro progetti per attività formative e/o ricreative.

I progetti dovranno proporre attività riguardanti ambiti quali la creatività, la promozione della cultura, la formazione personale (e non professionale), lo svago e altro. Ogni attività dovrà durare dalle 4 alle 15 ore e potrà articolarsi in lezioni frontali, laboratori, attività in aula da svolgersi presso il Centro Giovani.

Per partecipare è necessario inviare, dal 15 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 il proprio progetto a comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it e, in copia, a informagiovani@comune.montecciho-maggiore.vi.it. Le proposte selezionate potranno realizzarsi nel periodo compreso tra l’1 marzo e il 31 luglio 2018.

Il comune di Montecchio Maggiore conferirà ai vincitori un compenso variabile da un minimo di € 80,00 a un massimo di € 300,00 lordi.

Per leggere e scaricare il bando e la domanda di partecipazione, visita la pagina www.infogiomm.it/ideattivita/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio InformaGiovani: 0444.490934 - informagiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it, oppure allo sportello sito in via Leonardo da Vinci 17 ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore negli orari di apertura: martedì 9.30 - 13; mercoledì 15.30 - 19; giovedì 9.30 -13 e 15.30 - 19.

