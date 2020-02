Il crack delle due banche venete, che è costato alla comunità 12 miliardi di euro, è l’esempio più vicino territorialmente. Ma a questa vicenda si aggiungono il default di altri istituti di credito italiani (Banca Etruria, CariFerrara, CariChieti, Banca Marche) e le crisi ingovernate fino a diventare ingovernabili di molti altri istituti, piccoli e grandi, dalla Popolare di Bari alla Cassa di Risparmio di Genova o al Monte dei Paschi di Siena. È un groviglio di interessi e di comportamenti che per la prima volta nel loro complesso sono indagati dal libro del giornalista Renzo Mazzaro, edito da Laterza. Il volume, dal titolo “Banche, banchieri e sbancati. La grande truffa dal Veneto al resto d’Italia”, sarà presentato giovedì 20 alle 18 a Palazzo Cordellina in un incontro organizzato dal Comune e dalla Biblioteca Bertoliana.

Dopo il saluto della presidente della Bertoliana, del libro discuteranno assieme all’autore i giornalisti Paolo Coltro e Pino Dato con l’avvocato Renato Bertelle. “Frutto di mesi di ricerca – come spiega l’editore – di molte interviste originali e della visione di documentazione mai prima consultata, questo libro-inchiesta ricostruisce in modo chiaro e dettagliato il meccanismo usato per gonfiare il valore delle azioni; il comportamento omissivo degli organi di vigilanza; i favori dei banchieri agli ‘amici degli amici’; il fenomeno delle ‘porte girevoli’ con cui si assoldavano i controllori; le intercettazioni e i super stipendi che i manager si elargivano; i percorsi a zig-zag dei professionisti dei salvataggi bancari mancati; la mobilitazione mai finita delle associazioni dei risparmiatori truffati; il ruolo discutibile del pubblico. Fino ai processi in corso e alla telenovela dei rimborsi”.

Renzo Mazzaro, giornalista del gruppo “Repubblica-Espresso”, è una firma nota nel Veneto: lavora per i quotidiani veneti “Il Mattino” di Padova, “la Nuova Venezia”, “la Tribuna di Treviso” e “Corriere delle Alpi”, per i quali si occupa di politica e della Regione Veneto, di cui scrive dal 1986.

Giovedì 20 febbraio in Bertoliana il libro “Banche, banchieri e sbancati. La grande truffa dal Veneto al resto d’Italia”, ingresso gratuito.