Balletto di Russia in Il Lago dei Cigni a Vicenza

DAL BOLSHOI E LA MIGLIORE TRADIZIONE DEL BALLETTO RUSSO ARRIVA IN ITALIA LA COMPAGNIA BALLET FROM RUSSIA IN IL LAGO DEI CIGNI.

Lunedì 6 gennaio alle 16, 30 La Compagnia “Ballet from Russia” si esibirà al Teatro Astra di Vicenza e porterà in scena un classico del balletto: Il Lago dei Cigni, una romantica storia di amore e morte.

l lago dei cigni

Balletto in quattro atti

Coreografia:

Versione definitiva del 1895: Marius Petipa.

Libretto

Vladimir Petrovic Begičev e Vasil Fedorovič Geltzer dalla fiaba Der geraubte Schleier (Il velo rubato), seguendo il racconto di Jophann Karl August Musäus

Musica

Pëtr Il'ič Čajkovskij (Kamsko-Votkinsk, 1840 – San Pietroburgo, 1893)

Prima rappresentazione della 1a versione

Mosca, Teatro Bolshoi, 4 marzo 1877 (20 febbraio secondo il calendario giuliano)

Prima rappresentazione della versione definitiva

San Pietroburgo, Teatro Mariinskj, 15 gennaio 1895 17 gennaio

Prologo

La principessa Odette si trova sulla sponda di un lago e raccoglie dei fiori; mentre cerca di prenderne uno bianco, che ha attirato la sua attenzione, viene avvolta da due gigantesche ali. Il mago Rothbart, che vive lì vicino, ha fatto un incantesimo trasformando la giovane in un cigno: soltanto un uomo davvero innamorato di lei e a lei fedele potrà liberarla dal sortilegio e farle riprendere le sembianze umane.

La compagnia

“Ballet from Russia” è stata fondata nel 1980 dal coreografo e solista del Teatro Bolshoi Stanislav Konstantinovich Vlasov, ed è attualmente diretta dall’étoile ed insegnante Ekaterina Shalyapina. Esperta prima ballerina, più volte interprete dei ruoli principali nei più celebri balletti classici e vincitrice di numerosi riconoscimenti internazionali, Ekaterina Shalyapina ha saputo coniugare la sua indole artistica e il suo talento con il ruolo di leader che ha assunto all'interno della compagnia in virtù delle sue doti organizzative.

I suoi numerosi anni di esperienza nel campo dell'arte del balletto le hanno consentito di ampliare notevolmente il repertorio artistico della Compagnia e di arricchire il cast con professionisti di altissimo profilo ed esperti insegnanti.

All’atto della sua nascita, la Compagnia assunse il nome di “Moscow Chamber Ballet” per poi venire ribattezzata nel 1991 con l'attuale nome di "Ballet from Russia".

Inizialmente, il corpo di ballo era stato concepito con lo scopo di divulgare l'arte della musica e della tradizione coreutica russa, sia classica che moderna, ma col tempo abbandona il progetto iniziale in favore di un repertorio di carattere accademico. Il fondatore della Compagnia, Stanislav Vlasov, incluse nel programma alcuni frammenti, atti e balletti del patrimonio classico.

Nel 1987, la Compagnia ha portato nuovamente alla luce uno dei balletti più conosciuti del coreografo Mikhail Fokin, "Bluebeard", con le musiche di Jacques Offenbach. Nel 1962 aveva già messo in scena il balletto “The Firebird” sempre di Mikhail Fokin)

Durante la direzione di Vlasov, nel repertorio artistico erano presenti balletti come: “Firebird”, “ Parsley” “ Blue Beard”

Al giorno d'oggi, invece, il repertorio si è espanso e include spettacoli di balletto classico come: “ Il Lago dei Cigni” , “ La bella addormentata” , “ Giselle” , “ Lo Schiaccianoci” , “ Cenerentola” , “ Don Chisciotte”.

Con ben 39 anni di esperienza, La Compagnia ha ottenuto fama sia in Russia che all'estero.

STORIA

Stanislav Konstantinovich Vlasov, fondatore della Compagnia "Ballet from Russia" nacque a Mosca il 1 ° agosto 1933. Ha intrapreso gli studi presso la celebre Scuola Coreografica di Mosca (conosciuta oggi come Accademia di Coreografia di Mosca) sotto la guida dell' Artista Onorato dalla RSFSR Nikolai Tarasov. Dopo essersi laureato nel 1951, Vlasov entrò a far parte della Compagnia del Teatro Bolshoi, una delle migliori al mondo e dove , per ben 20 anni, ha interpretato i ruoli principali nei balletti "Walpurgis Night", "The Flame of Paris", "Romeo and Juliet", "The Red Poppy", "The Firebird".

Maestro nell'arte del sollevamento delle ballerine, Vlasov fu partner artistico delle più grandi étolile del Bolshoi, tra cui Nina Sorokina, Raisa Struchkova, Marina Kondratieva, Lyudmila Vlasova, Lyudmila Bogomolova, Olga Lepeshinskaya ed Ekaterina Maximova.

Stanislav Konstantinovich collaborò poi con il coreografo Vladimir Varkovitsky (1916-1974): i loro primi lavori insieme furono "The Swan Princess" (per "Lyrical Song" di Pyotr Tchaikovsky, 1957), miniatura coreografica "Fly, Doves" (musiche di Isaac Dunaevsky, 1959) miniature coreografiche "Seasons".

Più tardi, nel 1962, Vlasov portò nuovamente allo splendore il famoso balletto di Stravinsky, messo in scena dal coreografo russo Mikhail Fokin ,"Firebird". Nello stesso anno, creò una serie di coreografie nel genere della danza duetto-acrobatica (la composizione "Based on Shadr's scupltures", sulla composizione musicale di Vano Muradeli).

lunedì 6 gennaio, h 16.30

TEATRO ASTRA, VICENZA

BALLET FROM RUSSIA

IL LAGO DEI CIGNI