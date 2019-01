Ballet du Grand Théâtre De Genève

CARMINA BURANA

coreografia Claude Brumachon



Carmina Burana, opera di Carl Orff dalla potenza viscerale e dal fascino ammaliante, è stata spesso oggetto di lettura coreografica a partire dal 1937, anno della sua creazione.

Il coreografo francese Claude Brumachon se ne impadronisce e propone la sua versione mostrando come il corpo può incarnare virtuosismo, sensazioni ed emozioni, attraverso la forza del movimento e la sensualità del gesto per raggiungere un risultato di profonda e sincera umanità. Brumachon, esteta raffinato, oscilla nella sua ispirazione tra le pitture di Michelangelo e le sculture di Camille Claudel, per proporre un dramma umano, ispirato ad un celebre testo medioevale, ma ancora in grado di far parlare di sé nel XXI secolo.