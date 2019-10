Ballbreaker:Halloween horror live show al Qubò

Al Qubò la notte di Halloween si festeggia con i classiconi degli AC DC, per l'occasione è stata chiamata la tribute band più famosa del gruppo hard rock australiano.

I Ballbreaker sono formati da 5 musicisti con numerose esperienze musicali alle spalle, uniti dall’amore per il sano e puro Rock n’ Roll.

La band tributo propone uno spettacolo che vuole far vivere in tutto e per tutto un AC/DC show, grazie ad una spontanea attitudine Rock ai movimenti ed alla carica musicale oltre che fedeltà nel sound.

In scaletta ci sono tutti i classici hard rock blues degli AC/DC compresi quelli dell'Era Bon Scott.

Qubò Cafè è ristorante, pizzeria e bar con gli aperitivi, un menù sempre innovativo e curioso puntando sulle pizze. Più che di pizze, si tratta di piccoli capolavori culinari, focacce farcite con ingredienti di primo livello, come la 'Crudo 24 mesi Lupi con burrata pugliese'. La musica trova spazio nei dj set dei dopocena di venerdì e sabato, e nell'apericena della domenica.

Ballbreaker Halloween live

Giovedì 31 ottobre 2019 dalle ore 21:00 alle 23:00

Qubò Cafè Vicenza

Via Antonio Meucci 44, 36030 Costabissara