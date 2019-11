Ballate per uomini e bestie: Vinicio Capossela a Vicenza

Arriva al Teatro Comunale di Vicenza Vinicio Capossela e presenterà il suo undicesimo album.

Il lavoro in studio del cantautore e polistrumentista italiano, Ballate per uomini e bestie è un’opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dalla violenza e dal saccheggio della natura. Vinicio Capossela pubblica un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti, fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi.

Sono i poveri cristi della storia i protagonisti del disco di Vinicio Capossela. Figure dimenticate, oltraggiate, rese schiave da una condizione umana che nei secoli non ha saputo scrollarsi di dosso la propria bestialità, quel suo essere sempre e comunque carnefice di se stessa.

Ballate per uomini e bestie: la condizione umana odierna secondo Vinicio Capossela

"La condizione umana è rappresentata a partire dal concetto stesso dell’album, dove gli animali non solo rappresentano le parti più istintive dell’uomo, ma anche vizi e virtù come la lentezza (la lumaca), la leggerezza innocente (la giraffa), il trasformismo e l’opportunismo (il lupo mannaro), la sottomissione (l’orso ammaestrato). Vengono in mente le favole di Esopo dove le caratterizzazioni degli animali veicolavano messaggi di saggezza, ma anche le stupende canzoni per bambini di Bruno Lauzi (La tartaruga), anche se il livello espressivo sia in ambito testuale che di arrangiamenti è di ordine ancora superiore alla migliore tradizione cantautorale italiana. Canzoni non convenzionali per quanto riguarda la struttura, assolutamente lontane da logiche commerciali, lunghissime di sei-sette minuti, come dei cortometraggi musicali, che il Nostro ha raccontato di aver composto in sette anni e di aver registrato in un anno (tempi lunghissimi per i ritmi produttivi musicali attuali, ma la differenza si sente eccome…). Complessità che però si gode senza pesantezza, canzoni altamente perturbanti." dice State of Mind.

Biglietti in vendita

I Settore: 54,00 euro

II Settore: 48,00 euro

III Settore: 38,00 euro

BIGLIETTERIA DEL TEATRO COMUNALE

Viale Mazzini 39 - Vicenza

sabato 23 novembre 2019 ore 21.00

VINICIO CAPOSSELA BALLATE PER UOMINI E BESTIE

Foto da Facebook di Maki Mono