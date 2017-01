"Balla che ti passa": corso di danza folk con "La Farandola" a Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 15 GENNAIO

Ogni lunedì dal 9 gennaio al 10 aprile 2017 dalle 21 alle 22.30 è in programma il corso di danza folk "Balla che ti passa" nell'Aula Magna Scuola Media Carta di Vicenza in via Carta 3 (zona San Lazzaro/Ferrovieri). E' previsto un ciclo di 13 incontri. Le danze popolari possono essere in cerchio, in coppia, di gruppo, a set e permettono di conoscere diversi contesti sociali, culturali e modi di fare festa. Si ballerà su musiche e ritmi provenienti da diverse parti del mondo, dall'Italia all'Europa e agli altri continenti. Primo incontro gratuito. Costo 13 incontri: 55 euro. Tessera associativa 2016/17: 5 euro. Il corso è organizzato dall'Associazione La Farandola di Villaverla in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Info: lafarandola@yahoo.it - www.lafarandola.it - 0445.855731 Rosanna - 0444.929211 Emanuela.

ELENCO CORSI