"Baitina Rally Night": tour panoramico per l'Altopiano di Asiago

Venerdì 28 luglio dalle 19:00 alle 1 "SP72 Rally Team" organizza il "Baitina Rally Night", autoraduno per auto sportive e da rally con giro turistico per l'Altopiano. Ritrovo a "La Baitina" di Asiago in via Kaberlaba 35. Una serata da trascorrere in compagnia insieme ai bolidi per gli appassionati di motori in una location esclusiva fino a notte fonda. In caso di mal tempo l'evento verrà rimandato a data da stabilirsi. Info: www.facebook.com/Sp72RT/

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Ore 19.00: Ritrovo presso La Baitina Asiago per iscrizioni e aperitivo

Ore 20.30: Partenza per giro turistico sull'Altopiano

Ore 22.00: Rientro dal giro turistico con cena presso La Baitina Asiago - A seguire la serata continua con musica e festa in baita

REGOLAMENTO. L'evento è rivolto a sole auto sportive e/o di derivazione rallystica. Si valuteremo tutti i casi, cercando di escludere nessuno. L'iscrizione vera e propria verrà fatta il giorno dell'evento. La pre-iscrizione consiste nel comunicare l'auto con cui si vuole partecipare, nome del conducente e il numero dei passeggeri agli organizzatori. La sola partecipazione all'evento di facebook non è valida e bisogna contattare uno degli organizzatori.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (iscrizione,adesivo,maglietta, aperitivo e cena): 25 euro (oppure senza t-shirt 18 euro)

INFORMAZIONI + PRE ISCRIZIONI (con un messaggio su facebook oppure su whatsapp): Damiano Crestani 340.6636128 - David Bianchi 348.4047237 - Giada Baù 342.5439256 - Nicola Peterlin 320.3112763 - Matteo Maddalozzo 348.5758978.

ELENCO AUTO E MOTO