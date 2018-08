E' quasi impossibile descrivere cos'è un Bagno di Gong.

E' un'esperienza....

Ogni partecipante lo descrive in modo personale, perché si entra in contatto con la propria parte più Sacra e intima.

Tutte le volte viene vissuto in modo diverso, anche se lo vive mille volte.

E' un'evoluzione soggettiva, che va vissuta secondo la misura di ognuno.



COS'E' IL GONG?

IL GONG, più che uno strumento, è uno spazio che si apre, dentro e fuori, nel quale possono succedere incredibili cose.

Il “bagno di gong” consiste in una sessione di rilassamento accompagnato da un massaggio sonoro. Il termine “bagno” è abbinato al gong perché il suo suono è particolarmente avvolgente, pieno, penetrante e riempie tutto lo spazio in modo quasi tangibile, dando una sensazione di “immersione” a chi ascolta.

Il sacro Gong è lo spirito che canta e scioglie le catene della personalità, è la canzone dell’anima, che manda impulsi evolutivi ai nostri corpi: fisico, emotivo, mentale e spirituale, mettendoli sempre più in connessione armonica tra loro.

Ascoltare le mille voci del Gong, sentire le sue pulsazioni evocative, lasciare che infinite vibrazioni danzino e fluiscano attraverso i sensi, tutto questo porta forza, pace e guarigione. Come un massaggio profondo e duraturo che accorda il nostro corpo fisico… scordato, troppo spesso costretto e, appunto, dimenticato.

Il Gong è uno strumento antico, di Verità, che gli sciamani usavano già 4000 anni fa per il suo potere straordinario di trasformazione evolutiva. La leggenda dice che Buddha tornerà attraverso il suono dei Gong, che, a volte, sembra il canto di una grande OM.



CONTRIBUTO: 20,00 € a persona



INFO E PRENOTAZIONI:

tel. 3405097044 e-mail: info@sohamstudioyoga.it



COSA PORTARE: Cuscino e coperta per vivere l'esperienza in assoluta comodità.

E' consigliato un abbigliamento comodo.