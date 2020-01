"Bach and more!" a Palazzo Cordellina

Col 2020 riprendono naturalmente anche "I Sabati Musicali", la tradizionale rassegna cameristica in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana che si svolge presso Palazzo Cordellina e fino a primavera inoltrata presenta al pubblico i tanti insegnamenti attivi al Pedrollo. Il primo appuntamento dell'anno è il concerto "Bach and more!", a cura della Classe di Fisarmonica del prof. Davide Vendramin: gli studenti Filippo Tonello e Jacopo Parolo si esibiranno su un repertorio di musiche di Bach, Franck, Rossini e Zolotaryov.

"I Sabati Musicali" sono rivolti non soltanto agli appassionati di musica, ma ad un pubblico trasversale per età ed interessi, il quale ha l'occasione di assistere a performance artistiche di qualità in un contesto esclusivo e di apprezzare il lavoro che quotidianamente si svolge presso il Conservatorio berico.

Il programma:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

dall'Arte della Fuga BWV 1080:

Contrappunto n. 1, 2, 8, 9

César Franck (1822-1890)

Pastorale op.19

Vladislav Zolotaryov (1942-1975)

Sonata n. 3:

IV. Allegro vivace con anima

Johann Sebastian Bach

Preludio e fuga in do diesis maggiore BWV 848

Toccata e fuga in re minore BWV 565

Gioachino Rossini (1792-1868)

Cavatina di Figaro dall’opera "Il barbiere di Siviglia"

A "I Sabati Musicali" il concerto "Bach and more!"

sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 17:00 alle 18:00

Palazzo Cordellina

Contrà Riale, 12, 36100 Vicenza

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.