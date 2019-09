Bacco e Baccalà:degustazioni vini e stoccafisso

Domenica 22 settembre 2019 dalle 16.30 alle 21.30 nell'elegante complesso monumentale di Villa Mascotto ad Ancignano, frazione di Sandrigo (Vicenza), torna Bacco&Bacalà, il banco d’assaggio dedicato ai vini e alle birre abbinabili a piatti a base di stoccafisso.

A partire dal pomeriggio, il pubblico potrà degustare vini rossi, bianchi e bollicine per un totale di 120 etichette presentate da una cinquantina di produttori per lo più italiani, con alcune rappresentanze estere, affiancati nel servizio dai Sommelier A.I.S. Anche gli amanti del luppolo troveranno ampia gratificazione grazie alla presenza di una decina di birrifici artigianali. Tra le 17.00 e le 19.30 i partecipanti saranno coinvolti in una degustazione gourmet, durante la quale saranno serviti tre diversi assaggi in abbinamento ai calici: Bacalà mantecato con crostini, polenta fritta ripiena di Bacalà alla Vicentina e risotto al Bacalà.



Festa del Bacalà a Sandrigo

Dal 17 settembre al 6 ottobre spettacoli, degustazioni, mercatini animeranno le piazze del paese nei tre fine settimana.

Tra gli stand gastronomici oltre al classico Bacalà alla vicentina, si troveranno altre proposte a base di stoccafisso, tra cui alcune novità: i ravioli di pasta fresca ripieni di Bacalà ed erbette autunnali realizzati in collaborazione con Pastificio Bassani di Monticello Conte Otto e la pizza gourmet al Bacalà, preparata dal pastificio Vicentini di Maragnole, il lievitato rivede in chiave moderna la tradizionale pietanza per conquistare così anche i palati più giovani.

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Sandrigo è realizzata in collaborazione con A.I.S. Veneto, i Ristoranti del Bacalà di Sandrigo e la Confraternita del Bacalà alla Vicentina.