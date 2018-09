Baccalà in piazza delle Erbe: pranzo e cena in centro storico

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre è in programma la seconda edizione dell’evento enogastronomico Baccalà in piazza delle Erbe, grazie all'impegno dell’Unpli provinciale e della Pro Loco Postumia, in collaborazione con l’associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe”. Dalle 18 alle 22, e dalle 11 alle 14 il sabato e la domenica, saranno disposti 11 gazebo e 20 tavoli rotondi per circa 100 coperti.